Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА
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За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли Херсонщини, Херсон обстріляли 7 разів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу Херсона.
Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 7 осіб.