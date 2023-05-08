Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли Херсонщини, Херсон обстріляли 7 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу Херсона.



Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 7 осіб.

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