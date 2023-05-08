Новини • Війна

Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

35 48756
Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Святошинському районі столиці пошкоджено вікна та фасад будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Украина сейчас".

За повідомленнями КМВА через падіння уламків БПЛА пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.

Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 01
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 02
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 03
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 04
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 05
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі 8 травня у Києві та області працює ППО, - військова адміністрація

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    ЄС перенаправляє €2 млрд., виділених раніше на будівництво доріг, на план постачання Україні ***********, - The Telegraph.
    -Ого, а так можна було?
  • Ksenia VB
  • растуди
    Так треба було!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини