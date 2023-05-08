Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після падіння уламків ворожого дрона. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Святошинському районі столиці пошкоджено вікна та фасад будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Украина сейчас".
За повідомленнями КМВА через падіння уламків БПЛА пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.
Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.
За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.