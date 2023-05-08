Новини • Агресія Росії проти України

Неможливо передбачити, чи буде загострення війни на 9 травня, - Маляр

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Неможливо передбачити, чи буде загострення війни на 9 травня, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ганни Маляр.

"Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", – пояснила вона.

Маляр закликала українців завжди бути готовими до підступності окупантів та до оборони.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Щоб бити туди потрібно мати свою зброю, а не просити чужу. Янелох Оманський катав асфальт, а не клепав свою зброю.
  • 5 копійок
    Щоб не питати дозволу треба мати свою зброю і пофігу чого вони там бояться.
  • Михаил Грушевский
    Геніальні "розумозаключення". Чи є життя у всесвіті: "Можливо так, можливо ні. Точно ніхто не знає".
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