Доба на Харківщині: під ворожими обстрілами опинилися 4 райони, 8 цивільних зазнали поранень, - ОВА
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Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.
За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей зазнали травм середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані", - розповів Синєгубов.
Окупанти обстріляли населені пункти Чугуївського району. У с. Вовчанські Хутори пошкодили щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль. У с. Бугаївка поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.