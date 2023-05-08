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Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили

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Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили
Російські окупанти в ніч на 8 травня випустили по території Одеської області до 8 крилатих ракет Х-22.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українська правда.

"Що стосується Одещини було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    А відосіки від янелоха що?
  • Ol Ol e5ddacc7
    А у відповідь тільки ракети ХХХ (три ікса) від боневтіка.
  • Юрiй 6adc5124
    старый пустой советский склад с холодильной установкой это не горе -

    все советское на слом , соберем металлолом !

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