Запрацювала міжнародна платформа для допомоги українським переселенцям

Українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine запустила міжнародну платформу Find Refuge для підтримки українців, які потерпають від війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінреінтеграції.



Як зазначається, на сайті можна надати й отримати консультації з правових питань, допомогу під час пошуку житла, поради для працевлаштування, у сфері медицини чи освіти тощо.



"Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися на сайті та заповнити цю онлайн-форму. Далі запит потрапить до волонтера, який зможе розв'язати питання.

Якщо ви маєте знання та досвід у певній сфері, то можете стати волонтером. Для цього також необхідно зареєструватися", - йдеться в повідомленні.



Наразі проєкт фокусується саме на ВПО та шукачах притулку. Але з часом планує розширити діяльність, щоб допомогу могли отримати всі, хто її потребує.

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