По Білогорівці завдано авіаудару, ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Луганщини, що розташовані по лінії фронту, - ОВА

Протягом минулої доби у Луганській області наземної активності ворога помічено не було. Росіяни атакували лише південніше Білогорівки, поблизу Спірного.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник не припиняє ані артилерійський, ані авіаційний тиск на населені пункти, що розташовані по лінії фронту. Б’є з реактивних систем залпового вогню, атакує з повітря, про що свідчать чергові авіаудари по Білогорівці", - йдеться в повідомленні.

Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

"Водночас в тилу вдається відслідковувати дії ворога. Це дозволило на наших напрямках фронту знищити ще одну російську станцію для далекого візуального спостереження "Муром-М", що автономно виглядає живу силу та техніку", - зазначив Лисогор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька готується до евакуації