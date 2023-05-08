РФ вербує на війну в Україні трудових мігрантів з Центральної Азії, - британська розвідка

Російські військові вербувальники націлюються на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для служби в Україні. Таким чином хочуть відстрочити нову відкриту обов’язкову мобілізацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Зокрема, радіо "Вільна Європа" повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі 2390 доларів та зарплату до 4160 доларів на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

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За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси під час найму спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, найімовірніше, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

"Вербування мігрантів є частиною зусиль Міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання із залучення 400 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відкладати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію", - зазначають у Міноборони Британії.

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