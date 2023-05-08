Новини

Щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ

4 93056
Щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ
9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №266/2023 підписав глава держави.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:

1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи" , - йдеться в повідомленні.

Читайте: Важливо, аби світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Ну навіть якщо відкинути емоції і подивитися на факти, то капітуляція Німеччини була підписана 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом. Так, за московським часом це 00.43 9 травня, АЛЕ за київським - 23.43 8 травня!
  • vuiko dobrui
    в історії усі події датуються за місцевим часом, де вони відбуваються ... тому час в Києві, Лондоні, Вашингтоні, мацкві чи де в іншому місці немає жодного значення ...
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Забули додати--"вперше в Україні"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини