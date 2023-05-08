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Вночі росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 23 вибухи, є поранені та руйнування, - ОВА

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Вночі росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 23 вибухи, є поранені та руйнування, - ОВА
Окупанти вночі обстріляли населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Вночі ворог здійснив 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по с. Стара Гута. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи.

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив авіаудар по території громади. Внаслідок авіаудару дістали поранення 3 цивільні особи та є руйнування нежитлових приміщень.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи)", - йдеться в повідомленні.

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