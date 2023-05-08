Двоє протезованих Героїв війни вирушають у благодійний марафон маршрутом Житомир-Київ: збиратимуть гроші на створення сучасного приймального відділення у госпіталі

15 травня стартує благодійний марафон на підтримку проєкту створення сучасного приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Акцію ініціювали колишні пацієнти шпиталю Сергій Храпко та Олександр Швецов".





Про це йдеться у пресрелізі ініціативної групи організаторів марафону "Із полум`я зродились".

"Олександр Швецов був призваний на військову службу в 29 років, зараз йому 38. 31 березня 2014 року для нього почалася війна. 4 липня на околицях Луганська Олександр зазнав вогнепального осколкового наскрізного поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії. Втратив 2 літра крові. Операція шунтування артерії виявилася не ефективною. Кровоток не відновлювався. 5 липня лікарі прийняли рішення про невідкладне хірургічне втручання та ампутували ліву ногу на рівні стегна. За праву ногу боролися більше ніж пів року.

Сашко повернувся додому після лікування й протезування, усвідомивши, що його власне життя змінилося, й тепер треба звикати до нових реалій. Він пройшов цей шлях сам та допомагає багатьом пораненим побратимам. Всі ці роки він організовував поїздки для ветеранів. Показував їм світ та вчив жити з протезом.

З початком широкого наступу він один з перших почав приїздити та допомагати шпиталю. Сашко активно пояснює, чому протезуватися краще в Україні. На власному прикладі. Брав і бере участь в Іграх Нескорених", - йдеться у пресрелізі.

"Сергію Храпку 45 років, має двоє дітей. Він потрапив у шпиталь у 2015 році, у відділення гнійної хірургії, втративши ліву руку і ногу 16 травня 2015 року внаслідок мінометного обстрілу на околицях села Луганського, Бахмутського району.

20 операцій. Купа перев'язок. Складне протезування. Нове життя. Сергій активно підтримує побратимів у реабілітації. Сам став волонтером і допомагає іншим. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Дистанція, яку мають пройти хлопці назустріч один одному, - 120 км. Це - 171480 кроків. Сергій виходить із Києва, Олександр із Житомира. Десь на трасі вони мають зустрітись.

Старт 15.05 о 12:30, від табличок "кінець Києва" і "кінець Житомира". Кожен крок для них - це непрості зусилля. Але бажання допомогти пораненим значно сильніше.

У ваших силах довести їм, що всі їхні зусилля – не марні. Кожен донат в 22 гривні – це один їхній крок. Щоб вирішити завдання треба 165 156 донатів. Кінцева мета – збір коштів на гастроскоп вартістю 3 633 420.

Ми віримо, що всі зусилля наших неймовірних героїв не марні, але потребуємо вашої підтримки та розголосу", - резюмують організатори акції.

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