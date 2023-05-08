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Окупаційній владі "ЛНР" наказали формувати спецтабори для чоловіків призовного віку, - ОВА

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Окупаційній владі "ЛНР" наказали формувати спецтабори для чоловіків призовного віку, - ОВА
Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Ждуни" - какая разница" - ДОЖДАЛИСЯ!
  • Chaplyak Ivan
    Ждуни напряглися ..
  • Danilo Kosmina aebc59ec
    концлагеря 21го века...
    что-то дороговалютных "амнести интердевочек" и их коллег по цеху и не видно и не слышно..
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