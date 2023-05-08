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Успіх ППО не гарантує безпеку на землі, падають уламки ракет і дронів, - Повітряні сили

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Успіх ППО не гарантує безпеку на землі, падають уламки ракет і дронів, - Повітряні сили
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців ходити в укриття під час атак росіян, оскільки уламки збитих цілей падають униз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, під час нічної атаки на столицю всі дрони були знищені, однак у місті є пошкодження, які спричинені наслідками протиповітряного бою.

Він зазначив, що будь-яка робота ППО навіть за результату у 100% не гарантує безпеки на землі.

"Треба берегти себе і йти в укриття. Уламки зенітних ракет і дронів падатимуть на землю", - підсумував Ігнат.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це правда. Тому більш ефективними були б удари по установках і повітряних платформах та місцях їхнього базування. Для цього потрібна далекобійна зброя. На жаль, наші союзники цього не сприймають поки що. Але якщо не бити по базуванню, то навіть після витіснення кацапів з території України, такі речі вони будуть робити і надалі.
  • Андрей Ивашкевич
    Ось тому зациклюваатись на ППО собі дорожче. Тільки масове виробництво своїх ракет з хорошою дальністю зупинить рашистські ракетні атаки.
  • віктор федорович 31ee1569
    "Україна - визнана у світі космічна держава. Вона належить до числа провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підприємств та значна кількість малих та середніх підприємств-розробників і незалежних науково-дослідних лабораторій."
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