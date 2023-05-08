Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будинок та ЛЕП

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Київську область - цього разу з використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час повітряної тривоги активно працювало ППО.

"Фактів влучань в області не зафіксовано! Інформація про постраждалих також відсутня. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку. Ще в одній із громад пошкоджені лінії електромереж. Всі пошкодження будуть оперативно ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за попередніми даними в декількох громадах внаслідок падіння уламків безпілотників було займання сухої трави. Пожежі оперативно ліквідовані.

Також надійшла інформація про незначні пошкодження двох легкових автомобілів.

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"Дякуємо силам ППО! Дякуємо всім захисникам України за щоденний подвиг заради кожного з нас", - резюмує очільник регіону.

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.