Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будинок та ЛЕП
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час повітряної тривоги активно працювало ППО.
"Фактів влучань в області не зафіксовано! Інформація про постраждалих також відсутня. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку. Ще в одній із громад пошкоджені лінії електромереж. Всі пошкодження будуть оперативно ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за попередніми даними в декількох громадах внаслідок падіння уламків безпілотників було займання сухої трави. Пожежі оперативно ліквідовані.
Також надійшла інформація про незначні пошкодження двох легкових автомобілів.
"Дякуємо силам ППО! Дякуємо всім захисникам України за щоденний подвиг заради кожного з нас", - резюмує очільник регіону.
Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.
Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.
За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.