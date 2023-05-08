Інтернет-асоціація просить Раду відхилити законопроєкт 9223 про кримінальну відповідальність за використання фейкових акаунтів у соцмережах

Автори законопроєкту 9223, який пропонує посилення відповідальності за поширення недостовірної інформації, діють на шкоду інформаційній безпеці України.

Про це йдеться в заяві Інтернет-асоціації України, передає Цензор.НЕТ.

Асоціація написала листа нардепам ВР з проханням відхилити законопроєкт №9223 через його невідповідність вимогам законодавства.

Ініціаторами законопроєкту є "слуги народу" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. У ньому пропонується посилити кримінальну відповідальність за "створення, придбання, використання або збут облікових записів", які містять неправдиві відомості про користувача і їх використовують для розміщення і поширення недостовірної інформації, а також для впливу на ухвалення рішень державними органами чи органами місцевого самоврядування.

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В Інтернет-асоціації зазначили, що застосування окремих норм на практиці "видається досить сумнівним".

"Положення не містить чіткого та однозначного формулювання, а запропоновані положення є загального характеру. Наприклад, що ініціатори розуміють у виразі "дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за відсутності ознак державної зради"? Як здійснити оцінку такої шкоди в межах Кримінального кодексу України та що таке створення, придбання, використання або збут облікових записів?" - зазначили автори звернення.

"По-друге, щодо поширення недостовірної інформації, то, відповідно до статті 32 Конституції України, кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

По-третє. Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права", - йдеться в заяві.

В інтернет асоціації наголосили, що автори законопроєкту №9223 пропонують "обмеження гарантованих Конституцією прав і свобод громадян, в повній протилежності до декларованої мети цього документу провокують і збурюють суспільство, сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, діють на шкоду інформаційній безпеці України, створюють неприйнятні ризики і фактично грають на користь агресору".

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