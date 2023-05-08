У Пригожина немає "снарядного голоду", він намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут, - Череватий
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Немає жодного снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Може, трохи зменшили їм "пайку" снарядну, але там більш ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях", - сказав він.
За словами речника, на Бахмутському та Лимано-куп'янському напрямках ворог за добу використовує понад 25 тис. снарядів.
"Головне, чим викликані заяви Пригожина - він узяв на себе військові зобов'язання, неспроможний їх виконати, зокрема зі взяття Бахмуту. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема - постійне знищення особового складу нашими військовими та неможливість їх заповнити", - пояснив Череватий.
Він зазначив, що російські окупанти, як і раніше, намагаються взяти Бахмут.
"29 бойових зіткнень сталося за цю добу на напрямку. 415 разів ворог завдав удару зі стовбурової та реактивної артилерії за нашими позиціями, 6 авіанальотів сталося", - сказав Черевий.
У ЗСУ повідомили, що за добу 124 окупанти в боях було знищено, 164 отримали поранення.
"Також підбито ворожий танк Т-62, 2 станції радіоелектронної боротьби "Стриж" та 5 складів з боєприпасами", - підсумував спікер.