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Ракетні удари по Одещині: тіло охоронця складу знайшли під руїнами, - Братчук

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Ракетні удари по Одещині: тіло охоронця складу знайшли під руїнами, - Братчук
Внаслідок влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури на Одещині загинув охоронець складу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Охоронець складу де було влучання ворожої ракети, загинув. Його тіло знайшли під руїнами...", - зазначив Братчук. 

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.

Також читайте: Вночі окупанти випустили по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Ще на початку повномасштабного нападу рашистів на Україну у Одесі такою ж ракетою був нанесений удар по складу магазину "Ашан" та "JYSK" у ТРЦ "Рів'єра". Тоді роССійські нацисти також писали про "знищення складу з ************", а горіла рослинна олива, ганчір'я, меблі, білизна і т.п., і теж загинули деякі з охоронців. Отакі вони "військові цілі" рашистів!!!
  • Роман Шишацький
    Опять воздушная тревога.
  • Tierre
    На этот раз - фейковая. Миг-31 просто взлетел.
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