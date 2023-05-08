Ракетні удари по Одещині: тіло охоронця складу знайшли під руїнами, - Братчук

Внаслідок влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури на Одещині загинув охоронець складу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Охоронець складу де було влучання ворожої ракети, загинув. Його тіло знайшли під руїнами...", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.

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