На окупованих територіях росіяни продовжують терор місцевого населення. У домівки корінних мешканців окупанти заселяють росіян.

Про це інформує Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення", - йдеться в повідомленні.

Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ. Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Мелітополі та Бердянську закрились супермаркети – власник втік, - Федоров