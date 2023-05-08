Новини • Агресія Росії проти України

В окупованому Мелітополі росіяни заселяються в домівки депортованих українців, - Центр національного спротиву

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В окупованому Мелітополі росіяни заселяються в домівки депортованих українців, - Центр національного спротиву
На окупованих територіях росіяни продовжують терор місцевого населення. У домівки корінних мешканців окупанти заселяють росіян.

Про це інформує Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення", - йдеться в повідомленні.

Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ. Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    таких переселенцев на ножи без всяких исключений
  • Evgeny N
    В 30-х роках минулого століття вони заселялися в хати українців, що померли від голоду, спричиненого цими тварюками; в середині 40-х завозили на місця знищених та депортованих українців чергову хвилю...
    Тепер більш зрозуміле їхнє гасло "можєм павтаріть": знищити, заселитись у хати ними вбитих та заср@ть все, до чого дотягнуться - вони можуть "павтаріть", а от щось побудувать, створити - ні.
  • Мрачный скептик
    денацификация это уничтожение нации, а не борьба с нацизмом.
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