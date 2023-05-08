Росіяни на Бахмутському напрямку втратили близько 100 тис. осіб протягом 9 місяців, - Череватий

На Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тис. живої сили впродовж останніх 9 місяців.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Але це орієнтовний підрахунок. Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані м’ясні атаки особового складу як головний метод ведення війни", - зазначив він.

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