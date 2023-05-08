Росія атакує український онлайн-сервіс "єЧерга"

Росія атакує український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Також повідомляється, що заклики до здійснення кібератак ширяться російськими пропагандистськими каналами.

"Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу єЧерги", – наголосив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Як зазначається, зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно поінформовані.

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Окремо зауважується, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак.

Як повідомляється, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватися можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга". Із середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.

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