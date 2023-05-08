Нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичній інфраструктурі, розподільчі мережі пошкоджені у п’яти областях, - "Укренерго"

Внаслідок обстрілів росіян минулої доби були пошкоджені розподільчі мережі у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичній інфраструктурі. Однак, через російські обстріли уздовж лінії фронту та обстріли прикордоння знову є пошкодження у розподільчих мережах (обленерго) у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях",– йдеться у повідомленні.

Наразі на Сумщині знеструмленими залишаються близько 1 тис. споживачів, на Чернігівщині – близько 1,2 тис. споживачів. На Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів.

Водночас енергетики Дніпропетровщини завершили відновлення енергопостачання 4,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли. А фахівці "Харківобленерго" повністю відновили живлення села Гракове, яке понад рік було знеструмленим через окупацію, що тривала до середини вересня 2022 року, та бойові дії.

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"Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції", - розповіли в "Укренерго".

Також у компанії зазначили, що триває експорт в Молдову у нічні та денні години, також відсьогодні відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається.