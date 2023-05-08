Постачання боєприпасів та повітряні атаки росіян: Зеленський провів засідання Ставки

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також було заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час.

Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Ставці також проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році.

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