94% українців вважають, що Путін є сучасним Гітлером. 92% - вірять у перемогу України, - опитування

Ставлення українців до керівника Російської Федерації однозначне - понад 90% українців вважають Путіна сучасним Гітлером.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи", інформує Цензор.НЕТ.

"За даними опитування, як і раніше, близько 92% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. При цьому не спостерігається суттєвих регіональних відмінностей – жителі усіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що Україна здобуде перемогу над агресором", - йдеться в повідомленні.





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Опитування проводилося з 23 по 30 березня 2023 року. У ньому взяло участь 2017 респондентів. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.