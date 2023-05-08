Російському актору Машкову, який виступав на підтримку окупантів, повідомлено про підозру, - СБУ

На російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію РФ, зібрано доказову базу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, Машков входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.



У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф", - йдеться в повідомленні.

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Також, зазначили в СБУ, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

- ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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