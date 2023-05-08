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Російському актору Машкову, який виступав на підтримку окупантів, повідомлено про підозру, - СБУ

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Російському актору Машкову, який виступав на підтримку окупантів, повідомлено про підозру, - СБУ
На російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію РФ, зібрано доказову базу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, Машков входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.

У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф", - йдеться в повідомленні.

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Також, зазначили в СБУ, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Ну от *********** мразей типо бурятов тувинцев якутов и прочей грязи ,ждать нечего
  • ZoV KobZona
  • Маркиз
    Презумпция виновности для россиян.

    Напишу на русском, чтобы было понятно прежде всего россиянам. Хотя адресовано не только им.

    У себя в профиле на ФБ я опубликовал видео с обрушением цепной карусели в парке аттракционов в Оренбурге прямо во время работы на полных оборотах. Свежачок. На днях буквально случилось. Никто не погиб, но много травмированных разной степени тяжести, вопли, истерика.

    Я подписал видео «Оренбург, ГОЙДА!».

    В комментарии пришли несколько моих читателей и друзей с репликами, мол, ну что ты издеваешься, это же ужас, там же дети.

    Во-первых, я совершенно без иронии должен выразить признательность тем из комментаторов, кто сохраняет остатки гуманизма. Даже по отношению к тому, что россияне устраивают сами с собой в своих парках аттракционов, находящихся в глубочайшем тылу, вдали от зоны боевых действий. Это ваша супер-сила, которой у меня, по-видимому, совершенно нет.

    При этом вы знаете, что российская армия творила и творит в Украине в отношении украинского мирного населения в Буче, Мариуполе и на остальных местах ее «боевой, *****, славы», и не мне вам рассказывать.

    Дело в том, что эта война - лишь один из эпизодов в довольно однообразной, повторяющейся столетиями, словно дурной сон, цепи событий, определяющих отношения между украинцами и россиянами. Не государствами, а между людьми.

    Еще, пожалуй, подкручу фокус: я утверждаю, что все, что творится между украинцами и россиянами на протяжении столетий, это в первую очередь ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, и уже во вторую очередь российским государством и украинцами.

    Тезис о том, что «воля царя, я не виноват», не снимает ответственности от слова «совсем». Наоборот, усугубляет ее. Потому что убийца, пытающийся в стремлении отмазаться от ответственности за причиненное зло ни в чем не повинным людям, прикинуться ЖЕРТВОЙ, это... кстати, одна из главных скреп сугубо российского православия.

    Отмазочка о том, что «наверху власти что-то не поделили, и сталкивают два "братских" народа», уже не работает. Сломалась, и ее ничем не склеить. И сломалась довольно давно, потому что достаточно долгое время уже после распада «ссср» на простой вопрос украинца «а зачем это российские власти делают?» следовал ответ россиянина «слушайте, ну почему вы упираетесь, ну какая ВАМ (!!!) разница, как ваша страна будет называться?!. МЫ ЖЕ БРАТЬЯ!!!»

    Сразу оговорюсь, что прошу прощения у тех читателей, которые вынуждены снова и снова перечитывать эти банальные вещи. И главная банальность в том, что НЕ ПУТИН берет автомат и идет в Украину убивать украинцев. НЕ ПУТИН грабит дома украинцев и расстреливает из крупнокалиберных пулеметов гражданские автомобили с белыми флагами и табличками «ДЕТИ», битком набитые гражданскими, пытающимися вырваться из зоны боевых действий. НЕ ПУТИН насилует украинских жен на глазах у их связанных украинских мужей и сыновей, а потом пускает отцу и сыну пулю в затылок со словами «это последнее, что ты видел в своей жизни, СВИНЬЯ ХОХЛЯЦКАЯ». НЕ ПУТИН после этого грабит жилье убитых только что украинцев и отправляет почтой награбленное имущество домой, а в ответ слышит от своих деток по телефону «на давай, пап, поскорее убей побольше украинцев там, и возвращайся».

    НЕ ПУТИН.

    А вот эти, в том числе пострадавшие на *********** в Оренбурге каруселях. Они рождаются, подрастают, заводят семьи, своих детей. Столетиями. Они получают воспитание. Они готовятся. Они впитывают с каждым словом учителей и родителей, что украинцы - не люди. Что украинцы - «неправильные русские, которых придумал Ленин», что они «предатели, продавшиеся "западу"», и что священный долг каждого россиянина - «исправить несправедливость» и «навести порядок». И что другой правды и справедливости в отношении украинцев, кроме российской, не существует в природе.

    И они ВЕРЯТ. Потому что вся российская действительность их дрессирует, что единственная возможность самоутверждения в жизни - это насилие по отношению к более слабому. Любое насилие - от морального до фзического, на выбор.

    Эта война - не отвратительный сбой системы, а ее норма. И даже не просто норма, а проявление в наивысшей точке. Пик амплитуды такой себе качели, ГОЙДАние на которой столетиями заменяло русским и движение, и прогресс. Какое-то время ты лихо мчишься из одной точки в другую, и тебе кажется, что весь мир где-то там в отстающих, мелькает позади.

    Пока качеля не ******** об асфальт, как в Оренбурге. Потому что она старая, а деньги на ремонт спизжены.

    Воэтому мой вывод следующий. После того, что украинцы получили от московитов не только в ходе этой войны, а учитывая опыт предыдущих нескольких столетий, в отношении россиян должна действовать ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ.

    Россиянин должен доказать, что он НЕ СКОТ, НЕ УБИЙЦА, НЕ ФАШИСТ, НЕ ВОР и НЕ МРАЗЬ. И никак не иначе. И доказывать это не только украинцу, а всем своим соседям. А до этого для меня лично вот все эти карусели в Оренбурге усажены потенциальными убийцами, грабителями, насильниками и нацистами. Еще живыми, в отношении от тысяч убитых их сородичами украинских детей.

    И последнее. Те россияне, с которыми я общаюсь, доказали то, что являются ЛЮДЬМИ, на личном примере. Своими поступками прежде всего. И они прекрасно понимают что и почему другие россияне обязаны доказывать украинцам. Поймут и этот пост.
    Олексій Нестеренко
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