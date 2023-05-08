Ігнат про збиття "Кинджалу" системою Patriot: Ми не планували одразу про це повідомляти, хай би росіяни шукали, куди ділася їхня ракета

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що військове керівництво не одразу підтвердило збиття системою ППО Patriot російської гіперзвукової ракети "кинджал", аби заплутати ворога.

Про це він заявив в ефірі Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу 4 травня... ми не планували одразу сповіщати суспільство і ворога про збитий "кинджал", нехай росіяни думають та шукають, куди ділася їх ракета. Рішення не одразу сповіщати було прийняте вищим керівництвом. Звичайно, всі дізналися за кілька днів, проте спочатку була певна тиша і ми не підтверджували збиття. Потім інформація вже вийшла з інших джерел і ми, звісно, підтвердили, що так - збили", - пояснив він.

Нагадаємо, 4 травня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

Речник Повітряний сил Юрій Ігнат спростував збиття над Києвом "Кинджалу". Але 6 травня командувач Повітряних сил Олещук підтвердив, що його дійсно збили.

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