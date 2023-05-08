Рашисти вдарили по Антонівці на Херсонщині, двоє людей поранено, - ОВА
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Російська армія вдарила по Антонівці Херсонської області, постраждали мирні люди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через російський обстріл поранення отримали дві людини - 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.
"У жінки тяжкі травми - множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя", - йдеться у повідомленні.