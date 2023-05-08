Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат

Більше систем протиповітряної оборони необхідні Україні для захисту неба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Кинджал" - це аеробалістична ракета, фактично той самий іскандер М, лише повітряного базування, його літак запускає з великої висоти, який летить о своєї цілі. Те, що сталось недавно - дійсно історична подія, командувач повітряних сил сповістив про це, це підтвердили і партнери. "Оружие не имеющее аналогов в мире" - ми показали всьому світу, що можна з ним боротись, лише потрібно більше нам систем Patriot і SAMP/T, які ми з нетерпінням чекаємо розгортання в Україні повноцінно, щоб дійсно працювало. Єдина проблема, що мало - потрібно більше", - сказав він.

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