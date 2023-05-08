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Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат

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Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат
Більше систем протиповітряної оборони необхідні Україні для захисту неба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Кинджал" - це аеробалістична ракета, фактично той самий іскандер М, лише повітряного базування, його літак запускає з великої висоти, який летить о своєї цілі. Те, що сталось недавно - дійсно історична подія, командувач повітряних сил сповістив про це, це підтвердили і партнери. "Оружие не имеющее аналогов в мире" - ми показали всьому світу, що можна з ним боротись, лише потрібно більше нам систем Patriot і SAMP/T, які ми з нетерпінням чекаємо розгортання в Україні повноцінно, щоб дійсно працювало. Єдина проблема, що мало - потрібно більше", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Звичайно мало.
    А ще - не треба було у 2019 році зупиняти ракетну програму, щоби було чим відповідати, а не випрошувати ATACMS.
  • 18c49ed2
    Именно так. Это тот самый случай когда лучше молча жевать. Гражданских 100 предупреждают молчать, а сами превратились в шоуменов.
  • 18c49ed2
    Это так. Но никто не делает как в поговорке "Отдай жену дяде, а сам иди к ...". А свои СД300 мы закатали в асфальт.
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