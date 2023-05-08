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Російські окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області, - ОВА (оновлено)

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Російські окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області, - ОВА (оновлено)
Вдень 8 травня російські військові обстріляли Станіслав, постраждали 6 людей.

Про це "Суспільному" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Також скиди авіабомб є і на Кізомис. У Кізомисі знову зруйновані два будинки внаслідок цього обстрілу", - розповів він.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок удару по Станіславу шестеро цивільних, зокрема, 9-річного хлопчика. Дитина отримала мінно-вибухові травми та поранення голови.

"Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. 

Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості", - додав голова ОВА. 

Нагадаємо, сьогодні російська армія вдарила по Антонівці, постраждали мирні люди.

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