Українська ППО не збиває російські літаки через те, що вони не заходять у зону її ураження, - Ігнат

Авіація ворога не залітає у зону ураження ППО та намагається використовувати керовані бомби.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми давно вже не бачили збитих російських літаків та гелікоптерів через те, що вони не залітають у зону ураження нашої ППО. Чому немає результативної роботи по літаках і гелікоптерах? Тому що на сьогодні авіація РФ не залітає у зону ураження української ППО і намагається дистанційно завдавати ударів. Як у випадку сьогоднішньої ночі. Це стосується і ракет Х-101, Х-555", – сказав він.

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