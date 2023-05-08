Новини • Агресія Росії проти України

Українська ППО не збиває російські літаки через те, що вони не заходять у зону її ураження, - Ігнат

3 49130
Українська ППО не збиває російські літаки через те, що вони не заходять у зону її ураження, - Ігнат
Авіація ворога не залітає у зону ураження ППО та намагається використовувати керовані бомби.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми давно вже не бачили збитих російських літаків та гелікоптерів через те, що вони не залітають у зону ураження нашої ППО. Чому немає результативної роботи по літаках і гелікоптерах? Тому що на сьогодні авіація РФ не залітає у зону ураження української ППО і намагається дистанційно завдавати ударів. Як у випадку сьогоднішньої ночі. Це стосується і ракет Х-101, Х-555", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    А где у нас находятся МиГ-29? Напомнить радиус боевого действия этого самолета?
  • Vitaminum D
    А ты действительно думаешь, что кацапы настолько тупые, что не прикрывают саои бомбардировщики истребителями и пво с моря?
  • neverlok lok
    А ви пробували це робити ? В Чорне море заходять ТУ-22 які ви навіть не спробували атакувати з Міг-29
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини