СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби на Харківщині: обклав "даниною" експортерів зерна

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.

За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

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Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном. Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

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