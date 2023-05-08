СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби на Харківщині: обклав "даниною" експортерів зерна
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.
За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.
Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном. Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.