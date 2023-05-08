Вулицю в центрі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), - петиція

Акторка Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в центрі Києва на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), який загинув в бою проти окупантів 7 березня.

Про це у Facebook повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" та кохана Коцюбайла Аліна Михайлова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ада Роговцева зареєструвала петицію про вулицю Дмитра Коцюбайла. Вона пропонує перейменувати вулицю Німанську в Печерському районі Києва на честь Да Вінчі. Німан – це річка в Калінінградський області росії, яка не має жодного стосунку до України. Черговий російський топонім у міському просторі Києва", - розповіла вона.

Підписати петицію можна з комп‘ютера на сайті Київради.

Або з телефона в "Київ Цифровий".

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