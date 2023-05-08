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Вулицю в центрі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), - петиція

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Вулицю в центрі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), - петиція
Акторка Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в центрі Києва на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), який загинув в бою проти окупантів 7 березня.

Про це у Facebook повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" та кохана Коцюбайла Аліна Михайлова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ада Роговцева зареєструвала петицію про вулицю Дмитра Коцюбайла. Вона пропонує перейменувати вулицю Німанську в Печерському районі Києва на честь Да Вінчі. Німан – це річка в Калінінградський області росії, яка не має жодного стосунку до України. Черговий російський топонім у міському просторі Києва", - розповіла вона.

Підписати петицію можна з комп‘ютера на сайті Київради.

Або з телефона в "Київ Цифровий".

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Топ коментарі

  • Amber
    Доречна пропозиція 👍🏼👍🏼👍🏼
  • 18c49ed2
    Вряд-ли, очень много у нас настоящих героев на этой войне с ордой. Улиц не хватит если в каждом городе дублировать. Например, Херсон, Одесса, Николаев и Вознесенск вполне заслуживают иметь улицы Дмитрия Марченко. Но в том-же Харьвове есть свои герои, отстоявшие город.
  • Маркиз
    + (підписав).
    Там вже більше 8 тис., а треба 6 тис.
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