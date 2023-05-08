Стабілізація відносин зі США є ключовим пріоритетом для Китаю, - МЗС

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив про необхідність стабілізації китайсько-американських відносин, які перебувають у стані "глибокого заморожування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, китайсько-американські відносини мають велике значення не лише для двох країн, а й для світу, Цінь згадав домовленості між головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Джо Байденом, досягнуті в листопаді минулого року на Балі, й зауважив, що "серія помилкових слів і вчинків американської сторони відтоді підірвала важко здобуту позитивну динаміку між Китаєм і Сполученими Штатами".

"Ключовим пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, вирівнювання спадного треку та запобігання надзвичайним ситуаціям між Китаєм і Сполученими Штатами. Стабільність має бути ключовим чинником у міждержавних відносинах, особливо між двома великими країнами", - сказав Цінь.

Він запевнив, що Китай дотримуватиметься "принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці у відносинах зі США" та закликав Сполучені Штати "глибоко обміркувати ситуацію і співпрацювати з Китаєм, щоб повернути зв’язки на правильний шлях".

Стосовно тайванського питання китайський міністр закликав Сполучені Штати "утримуватись від дій, що ставлять під сумнів принцип одного Китаю".

За його словами, "випадкові інциденти у двосторонніх відносинах слід розглядати спокійно, професійно та прагматично", аби уникнути шкоди для відносин у майбутньому.

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