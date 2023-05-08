Росія знову заблокувала роботу "зернового коридору", - Мінінфраструктури
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Проте, російська сторона призупинила інспекції як вхідного, так і вихідного флоту.
"Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн", - додали у Мінінфраструктури.
Нагадаємо, у квітні Росія декілька разів призупиняла роботу зернового коридору.