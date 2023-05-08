Завтра ВАКС розгляне апеляцію на арешт Труханова

Вищий антикорупційний суд 9 травня розгляне апеляцію міського голови Одеси Геннадія Труханова на обраний йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Як зазначається, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшла апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу ВАКС від 4 травня 2023 року про застосування до міського голови Одеси запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави.

"Особа підозрюється в участі в організованій групі, яка причетна до придбання Одеською міською радою у приватної структури будівлі, що раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною (ч. 5 ст. 191 КК України). Розгляд апеляційної скарги у справі №521/17260/18 призначено на 9 травня 2023 року 11:00", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова ВАКС узяв під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави. 5 травня стало відомо, що Труханов вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу 13 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.