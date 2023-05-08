Завтра ВАКС розгляне апеляцію на арешт Труханова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.
Як зазначається, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшла апеляційна скарга сторони захисту на ухвалу ВАКС від 4 травня 2023 року про застосування до міського голови Одеси запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави.
"Особа підозрюється в участі в організованій групі, яка причетна до придбання Одеською міською радою у приватної структури будівлі, що раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною (ч. 5 ст. 191 КК України). Розгляд апеляційної скарги у справі №521/17260/18 призначено на 9 травня 2023 року 11:00", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова ВАКС узяв під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави. 5 травня стало відомо, що Труханов вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу 13 млн грн.
Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.
У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.