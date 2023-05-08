Росіяни намагаються виснажити потенціал ЗСУ та зірвати підготовку до контрнаступу, - Military Media Center

Російські окупанти основні свої зусилля зосередили на активній підготовці до відбиття можливого контрнаступу Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі Military Media Center.

"За наявною інформацією, агресор продовжує активне перекидання з території рф до районів оперативного призначення додаткового озброєння, військової, спеціальної техніки, а також накопичення крилатих і балістичних ракет та ударних БпЛА.



Крім цього російські загарбники продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих українських територіях", - зазначили у Military Media Center.

На окремих напрямках рашисти проводять наступальні дії з метою окупації нових територій східних областей України

"Війська рф вживають заходів для максимального виснаження та сковування оборонного потенціалу України, а також перешкоджанні підготовці українських військ до можливого контрнаступу. Для цього вони, зокрема, активізували використання баражуючих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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