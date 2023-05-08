Яйця в кілограмах, яблука в кубометрах - рік закупівлі Міноборони були під грифом секретності, - волонтерка Ярова

Скандал із закупівлями Міноборони матиме продовження, адже з’являється нова інформація про факти зловживання протягом першого року повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю з Богданом Буткевичем розповіла волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"Наявна ознака корупційних правопорушень в системі закупівлі продуктів: завищена ціна. Коли імплементувалася система харчування, то зробили як могли: взяли стандарти НАТО, переклали їх на українську мову та "погнали". Вона включає 409 продуктів, з яких дійсно замовляють 80. При цьому втрачається кількість калорій, що дає можливість маніпулювати із цінами. Цієї ситуації можна було б уникнути, якби не було все під грифом "секретно", - зазначила Ярова.

За її словами, новостворена Громадська антикорупційна рада при Міноборони стане запобіжником прояву корупції в міністерстві та працюватиме над тим, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за цінові маніпуляції.

Щоб зробити роботу антикорупційного органу максимально ефективною, його розділили на три комітети. Комітет державних закупівель очолила Дана Ярова, також у структурі ради функціонуватимуть комітет правового забезпечення і комітет із комунікацій та кадрової роботи. Вони працюватимуть з даними, що мають різний ступінь секретності, та звітуватимуть суспільству про конкретні кейси зловживання в системі закупівель.

"Питання, яке ми зараз піднімаємо: повернути все на Prozorro. Аби не було "відмазок" про ризик для виробника, можна сховати інформацію про нього і показувати хід торгів. Громадська антикорупційна рада - це той запобіжник, який повинен тримати чиновника за руку, щоб той не зміг вчинити антикорупційне діяння", - підсумувала волонтерка.

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