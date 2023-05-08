Рашисти впродовж доби обстріляли прикордоння Чернігівщини вже 5 разів, - ОК "Північ"

Російські війська від ранку 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Північ".

"З 08:02 до 09:19 зафіксовано 6 приходів, ймовірно міномет 120мм, в районі н.п. Леонівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:25 до 11:00 зафіксовано 12 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мощенка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:15 до 11:55 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Буда-Воробʼївська. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:04 до 12:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:20 до 13:55 зафіксовано 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мощенка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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