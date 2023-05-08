Україна матиме одну з найкращих ППО у світі після отримання всього обіцяного, - Ігнат

Коли Україна отримає всю обіцяну допомогу від західних партнерів, то матиме найкращу ППО у світі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я маю на увазі не лише кордони, на підступах, але й Україну всередині. Тому що об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики, атомні електростанції - це пріоритетні цілі для ворога. Вони часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків", - пояснив Ігнат.

Тож Україні потрібно більше систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS. Й очевидно, що ми все ще чекаємо на F-16, додав Ігнат.

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"Ми матимемо одну з найкращих ППО, коли отримаємо все те, що нам обіцяли партнери, і замінимо повністю старий парк радянської техніки: як систем ППО, так і авіаційної платформи", - додав речник ПС ЗСУ.