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Україна матиме одну з найкращих ППО у світі після отримання всього обіцяного, - Ігнат

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Україна матиме одну з найкращих ППО у світі після отримання всього обіцяного, - Ігнат
Коли Україна отримає всю обіцяну допомогу від західних партнерів, то матиме найкращу ППО у світі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я маю на увазі не лише кордони, на підступах, але й Україну всередині. Тому що об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики, атомні електростанції - це пріоритетні цілі для ворога. Вони часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків", - пояснив Ігнат.

Тож Україні потрібно більше систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS. Й очевидно, що ми все ще чекаємо на F-16, додав Ігнат.

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"Ми матимемо одну з найкращих ППО, коли отримаємо все те, що нам обіцяли партнери, і замінимо повністю старий парк радянської техніки: як систем ППО, так і авіаційної платформи", - додав речник ПС ЗСУ.

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    "отримати обіцяне" не знімає питання про те, чому немає свого.
  • Олександр Дніпро
    Як ми готувались до війни:
  • vuiko dobrui
    а може тому що у 2019 році "мудрий українській нарід" надививших тупих прокацапських 95-квартальних серіальчиків, під гаслами "хуже не будет", "кацкая разніца", "злавноє перестать стрелять", "руцкіє также люді", "дагаварімса посредінє" вибрав цю зелену владу відвертих колоборантів та агентів фсб ???



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