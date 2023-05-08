Боррель закликав главу МЗС Ірану припинити підтримку РФ у війні проти України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель провів розмову із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Під час розмови сторони обговорили співпрацю Ірану з МАГАТЕ.

"Я наголосив, що Іран повинен продовжувати цю співпрацю, припинити підтримку війни Росії проти України та припинити використовувати громадян ЄС в своїх інтересах", - зазначив Боррель.

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