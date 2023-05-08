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Молдова відреагувала на прохання Придністров’я до РФ збільшити кількість миротворців

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Молдова відреагувала на прохання Придністров’я до РФ збільшити кількість миротворців
У Кишиневі після заклику спецпредставника невизнаного Придністров’я у РФ збільшити кількість російських "миротворців" у регіоні поставили під сумнів його право виступати з такими зверненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Newsmaker.

У Бюро реінтеграції поставили під сумнів повноваження спецпредставника Тирасполя та представництва в РФ.

"Передусім, потрібно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Кишинів чекає цих роз’яснень вже понад 4 роки. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до цього жодного стосунку", – наголосили у відомстві.

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Нагадаємо, глава так званого представництва невизнаного Придністров’я у Росії Леонід Манаков закликав Росію збільшити чисельність її "миротворців", пояснюючи це зростанням безпекових ризиків.

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Молдаванам варто було додати, що мандат кацапських миротворців закінчився у 2002 році...
  • vuiko dobrui
    запросіть армію Румунії і зачистіть цей кацапській гадюшник ...
  • Харьков Сумской
    А ще Кишинів нехай розкаже, де "придністровʼя" їжу та всі товари бере, та чому блокада квазі-держави не працює...
    Якщо б була справжня блокада, то кацапня вже через 2 місяці останні кирзові сапоги б доїдала.
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