Росія поширює фейки про розкрадання грошей від західних партнерів українською владою, - Стратком ЗСУ

Росіяни знову розганяють фейк про розкрадання українською владою "мільярдної допомоги", хоча подібних випадків не зафіксували ані партнери, ані міжнародні організації.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"На рекламу у фейсбуці поставили допис у соцмережі, в якому українську владу звинуватили у крадіжці допомоги, яку міжнародні партнери надають для боротьби з рф. Мовляв, країни надають "мільярдну допомогу", а бійцям "досі не вистачає ресурсів"", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру рекламні кампанії запустили зі сторінки у фейсбуці під назвою The newsr, яка маскується під "Новини та ЗМІ". Цю психологічну кампанію запустили 7 травня, а сторінку створили 6 травня. Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів. Сам акаунт – порожній.

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Центр закликає не реагувати на ІПСО росіян та блокувати подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки фейсбуку.

Як заявляв секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, головна мета ворога наразі - дестабілізувати ситуацію всередині країни, оскільки на військову перемогу він не спроможний.