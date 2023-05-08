На трасі Київ–Харків дорожники виявили 8 протитранспортних мін

На автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський було знайдено 8 протитранспортних мін.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, передає "Цензор.НЕТ".

Як зазначили дорожники, міни знайшли неподалік міста Балаклія. Вони були розміщенні майже впритул до проїзної частини. 7 протитранспортних мін було знешкоджено, 1 - ліквідовано на місці.

У Службі звернулися до мешканців області з проханням бути пильними на дорогах, звертати увагу на дорожні знаки та ні в жодному разі не заходити на узбіччя.

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