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На трасі Київ–Харків дорожники виявили 8 протитранспортних мін

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На трасі Київ–Харків дорожники виявили 8 протитранспортних мін
На автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський було знайдено 8 протитранспортних мін.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, передає "Цензор.НЕТ".

Як зазначили дорожники, міни знайшли неподалік міста Балаклія. Вони були розміщенні майже впритул до проїзної частини. 7 протитранспортних мін було знешкоджено, 1 - ліквідовано на місці.

У Службі звернулися до мешканців області з проханням бути пильними на дорогах, звертати увагу на дорожні знаки та ні в жодному разі не заходити на узбіччя.

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Топ коментарі

  • Александр Романюк 0b42f20f
    А до чого там Київ-Харків? Балаклія в 70 км від Харкова в іншу сторону, це вже не траса Київ-Харків, це Харків-Довжанський. Заголовок статті написав якийсь третьокласник. Тоді пишіть Варшава-Київ.
  • Urs
    в редакции уже начали разминировать оккупированную территорию.
  • Александр Витюк 450db56f
    ну так Балаклея находится недалеко от участка этой трассы Харьков-Довжанский
    а вся трасса называется Киев-Харьков-Довжанский и имеет код М-03
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