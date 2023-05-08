50 окупантів знищено та понад 90 поранено на Лиманському та Куп’янському напрямках, - Череватий
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Українські військовослужбовці знищили 50 військових РФ на Лиманському та Куп’янському напрямках.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", - йдеться у заяві.
Зазначається, що за минулу добу там знищено два танки (Т-80 і Т-90). Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони.
"Також знищено дві БМП, безпілотник та два склади з боєприпасами", - додав Череватий.