50 окупантів знищено та понад 90 поранено на Лиманському та Куп’янському напрямках, - Череватий

Українські військовослужбовці знищили 50 військових РФ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", - йдеться у заяві.

Зазначається, що за минулу добу там знищено два танки (Т-80 і Т-90). Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони.

"Також знищено дві БМП, безпілотник та два склади з боєприпасами", - додав Череватий.

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