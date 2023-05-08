Ворог пошкодив 1433 об’єкти медінфраструктури з початку повномасштабного вторгнення, - МОЗ

Ворог пошкодив 1433 об’єкти медінфраструктури з початку повномасштабного вторгнення, 177 лікарень знищено повністю.

Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дубров наголосив, що насамперед відновлюють об'єкти, які зазнали незначних ушкоджень, і об'єкти, розташовані на територіях, "де громадяни особливо потребують медичної допомоги".

"Ми розуміємо, що на відновлення великих медзакладів, які було зруйновано, потрібно досить багато часу. Тому в тих місцях, де були зруйновані медзаклади, заклади в невеликих населених пунктах, питання (забезпечення медичною допомогою. - Ред.) вирішується після деокупації, за допомогою служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які не лише надають невідкладну допомогу, а й забезпечують первинну ланку медичної допомоги", - сказав він.

Дубров додав, що крім того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги, МОЗ встановлює тимчасові модульні лікарні та пункти здоров'я.

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Як повідомлялося, за даними Світового банку, Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 млрд доларів.