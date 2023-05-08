Ворог пошкодив 1433 об’єкти медінфраструктури з початку повномасштабного вторгнення, - МОЗ
Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дубров наголосив, що насамперед відновлюють об'єкти, які зазнали незначних ушкоджень, і об'єкти, розташовані на територіях, "де громадяни особливо потребують медичної допомоги".
"Ми розуміємо, що на відновлення великих медзакладів, які було зруйновано, потрібно досить багато часу. Тому в тих місцях, де були зруйновані медзаклади, заклади в невеликих населених пунктах, питання (забезпечення медичною допомогою. - Ред.) вирішується після деокупації, за допомогою служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які не лише надають невідкладну допомогу, а й забезпечують первинну ланку медичної допомоги", - сказав він.
Дубров додав, що крім того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги, МОЗ встановлює тимчасові модульні лікарні та пункти здоров'я.
Як повідомлялося, за даними Світового банку, Росія зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 млрд доларів.