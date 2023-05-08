Вже недостатньо повторювати, що Україну вітають в НАТО. Треба дати сильний сигнал, - глава МЗС Естонії Цахкна

Міністр закоронних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країни-члени НАТО повинні визначити конкретні кроки для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери зберуться у Вільнюсі (на саміт НАТО. - Ред.) влітку цього року", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Цахкна на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом заявив, що Україна має отримати "дорожню карту" вступу до Альянсу.

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