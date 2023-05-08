Новини

Вже недостатньо повторювати, що Україну вітають в НАТО. Треба дати сильний сигнал, - глава МЗС Естонії Цахкна

1 34215
Вже недостатньо повторювати, що Україну вітають в НАТО. Треба дати сильний сигнал, - глава МЗС Естонії Цахкна
Міністр закоронних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країни-члени НАТО повинні визначити конкретні кроки для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери зберуться у Вільнюсі (на саміт НАТО. - Ред.) влітку цього року", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Цахкна на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом заявив, що Україна має отримати "дорожню карту" вступу до Альянсу.

Читайте: Чіткий алгоритм членства, гарантії безпеки та оборонна підтримка: Резніков озвучив 7 очікувань від саміту НАТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    А у Дерьмака и его куратора Козака другое мнение насчёт НАТО.
  • Kan Kan 21c2f560
    Очередное сигнальное вступление в НАТО, под звуки асфальтоукладчика
  • Алекс Скела
    Треба дати сильний сигнал
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини