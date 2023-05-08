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Німецькі компанії обходять санкції через країни СНД та продовжують постачати товари до Росії, - Bild

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Німецькі компанії обходять санкції через країни СНД та продовжують постачати товари до Росії, - Bild
Після запровадження санкцій експорт деяких товарів з Німеччини до країн СНД зріс у рази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі - на 77%, до Киргизстану - на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

  • автомобілів та автозапчастин: до Казахстану - на 507%, до Вірменії - на 761%;
  • хімічної продукції: до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%;
  • електрообладнання: до Узбекистану - на 105%, до Вірменії - на 344%;
  • металопродукції: до Казахстану - на 137%;
  • одягу: до Казахстану - на 88%.

Влада Німеччини вважає, що це, найімовірніше, паралельний іморт до Росії в обхід санкцій та вважає це неприпустимим. 

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Як повідомлялося, наступного тижня у ЄС обговорять 11 пакет санкцій. Серед нових обмежень мають з’явитися такі, які заважатимуть Росії обходити раніше введені санкції.

Топ коментарі

  • Валентина Майкова 0943bc61
    Які там європейські цінності? Гроші керують Європою та і Світом !!! Дуже шкода наших військових, які віддають своє життя і за нашу , і за європейську свободу!
  • Алекс Скела
  • Redcar Ukraine
    до речі, завтра диктатори цих азійських країн (пашинян, мірзізоєв, токаєв) поїдуть в московію на "парад 9 мая" . пазл ніби склався)
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