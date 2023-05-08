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Про підозру в груповому зґвалтуванні неповнолітньої повідомлено двом правоохоронцям у Черкасах, - ДБР

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Про підозру в груповому зґвалтуванні неповнолітньої повідомлено двом правоохоронцям у Черкасах, - ДБР
Двом правоохоронцям та їхньому співучаснику повідомлено про підозру у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини у Черкасах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі "відпочинку" до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіків затримано, свою провину вони категорично заперечують.

Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    Та нормас, типові, класичні українські мусара. Врадіївку вже забули?


    Мені от цікаво. Чому в армію, в Гвардії наступу, тому подібні організації беруть не цих вгодованих гандонів, що не несуть жодної користі в тилу, а набирають трактористів, слюсарів і айтішників? Мусара мають гарну фізичну форму, навчені тактично взаємодіяти, стріляти, водити машину...
  • Vitalius Ivanovus dc469830
    Менты и СБУшники всегда силой имели малолеток, при этом еще и угрожая последствиями для родителей.

    Они ведь у нас слуги государевы, государство их защитит и покроет если что. Ну или накажет, переводом на другую должность.
  • Виктор Ле 97720435
    Нає...лись мусорки. Привикли до безкарності. а тут не такий облом.
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