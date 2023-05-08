Про підозру в груповому зґвалтуванні неповнолітньої повідомлено двом правоохоронцям у Черкасах, - ДБР
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Двом правоохоронцям та їхньому співучаснику повідомлено про підозру у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини у Черкасах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі "відпочинку" до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину", - йдеться в повідомленні.
Наразі чоловіків затримано, свою провину вони категорично заперечують.
Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.