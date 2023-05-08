За час пандемії в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків COVID-19, - Ляшко

З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 112 268 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку пандемії в Україні зареєстровано 5 млн 544 тис. 969 випадків COVID-19. За поточний тиждень зафіксовано близько 6 тис. випадків, за попередній – близько 8 тис. випадків COVID-19", – зазначив Ляшко.

Він додав, що в цю статистику входять і повторні випадки захворювань. З початку пандемії, за його словами, внаслідок ускладнень ковіду померли 112 268 осіб, з них 89 дітей. Зафіксовано 154 394 випадки захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, з них померли 1256 осіб.

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Загалом в Україні було зроблено 35 млн щеплень проти ковіду, одну дозу отримали 16 млн 339 тис. людей, дві дози – 15 млн 484 тис.

Найбільш популярною вакциною була вакцина Comirnaty від Pfizer. Наразі, за даними міністра, на центральних складах цієї вакцини налічується 2 млн доз, на регіональних – 44 тис., дитячої форми вакцини Comirnaty – 70 тис.; вакцини CoronaVac на центральних складах – 3 млн доз , на регіональних – 1,7 млн. Також у наявності – близько 896 тис. доз на центральних складах і 13 тис. доз на регіональних складах вакцини Janssen.

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Нагадаємо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.