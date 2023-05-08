До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців, - Держслужба зайнятості. ІНФОГРАФІКА

До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців з 17 регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

Найбільшу кількість направлень на роботу в межах проєкту "Армія відновлення" видано в Полтавській області – 4 271. На другому місці Харківщина – 3 282 направлення, на третьому – Київська область, де роботу надано 2 402 безробітним.

На оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 104,3 млн грн.

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Проєкт "Армія відновлення" уряд запровадив восени 2022 року з метою залучення тимчасово безробітних громадян до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.