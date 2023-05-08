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До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців, - Держслужба зайнятості. ІНФОГРАФІКА

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До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців, - Держслужба зайнятості. ІНФОГРАФІКА
До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців з 17 регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

До Армії відновлення долучилося понад 20,5 тисяч українців, - Держслужба зайнятості 01

Найбільшу кількість направлень на роботу в межах проєкту "Армія відновлення" видано в Полтавській області – 4 271. На другому місці Харківщина – 3 282 направлення, на третьому – Київська область, де роботу надано 2 402 безробітним.

На оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 104,3 млн грн.

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Проєкт "Армія відновлення" уряд запровадив восени 2022 року з метою залучення тимчасово безробітних громадян до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

Топ коментарі

  • master dron
    104 міліона поділить на 20000 получається по 5 тищ на ніс.
    Цікаво, до якої межі біди треба дійти, щоб зголоситися працювти за таку подачку....
  • Garry Dron aa5c483c
    Чув що у Центрах Зайнятості за цю роботу платять аж цілих 3 000 гривень раз у місяць
    Атракціон нєвіданной щєдрості
  • Літій Неоненко
    3 тисячі навіть на їжу не вистачить.
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