До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців, - Держслужба зайнятості. ІНФОГРАФІКА
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До "Армії відновлення" долучилося понад 20,5 тисяч українців з 17 регіонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.
Найбільшу кількість направлень на роботу в межах проєкту "Армія відновлення" видано в Полтавській області – 4 271. На другому місці Харківщина – 3 282 направлення, на третьому – Київська область, де роботу надано 2 402 безробітним.
На оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 104,3 млн грн.
Проєкт "Армія відновлення" уряд запровадив восени 2022 року з метою залучення тимчасово безробітних громадян до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.