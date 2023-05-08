Представники України і Росії почали відвідувати місця утримання цивільних, - Лубінець

Сторони тепер проводять обопільні моніторингові візити в місця утримання цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив український уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на своєму телеграм-каналі.

"Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини та представники Державної думи РФ розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності", - зазначив він.

За його словами, 23 квітня цього року росіяни відвідали наших громадян у місцях позбавлення волі у Луганській області, усього 17 осіб.

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"Представники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини здійснили візит 3 травня цього року разом із ГО Надія та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17-ом обвинуваченим, що утримуються на території України", - розказав він.